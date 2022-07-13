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У Харківській області бійці "Азову" знищили три десятки окупантів разом з технікою (відео)

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У Харківській області бійці "Азову" знищили три десятки окупантів разом з технікою (відео)

На Харківщині бійці "Азову" поколошматили окупантів.

У Вовчанському районі бвони знищили три десятки окупантів та їхню технвіку.

Про це повідомляють в телеграм-каналі ССО "Азов Харків". 

"Мінус три легкових автомобілі особового складу, 7 одиниць БМП-2, 2 танки Т-72Б3 та 37 ворожих загарбників — результат успішної операції Сил СпД ССО АЗОВ Харків у селищі Варварівка, Вовчанського району, Харківської області", - лаконічно повідомив про успіхи "азовців" боєць Сидоренко.

Свої слова він підкріпив фрагментом відео, на якому видно знищення однієї з одиниць ворожої техніки окупантів високоточним влучанням артилерії.

Нагадаємо, що українські військові настільки затисли окупантів на Харківщині, що ті вже місяць не можуть “виконати” наказ про наступ. 

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