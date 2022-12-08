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У Харківській області частково перекриють кілька трас: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Харківській області частково перекриють кілька трас: що відомо

Фото: Associated Press

Обмеження триватимуть до ранку п'ятниці.

У Харківській області через снігопад та ожеледицю частково перекриють кілька трас міжнародного та національного значення.

Про це повідомив Укравтодор.

Обмеження набирають чинності від 19:00 8 грудня. Триватимуть до 08:00 завтра, 9 грудня. Втім, для пасажирського та вантажного транспорту загальною масою понад 10 тонн обмеження руху діятиме на дві години довше – до 10:00.

Закривається рух на ділянках:

  • М-03 Київ-Харків-Довжанський, км 396+094 – км 648+570;
  • Південно-східний об'їзд м. Харкова, км 0+000 – км 13+688;
  • М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, км 9+387 – км 147+419;
  • Південно-західний об'їзд м. Харкова, км 0+000 – км 8+001;
  • М-29 Харків-Красноград-Перещепино-Дніпро, км 0+000 – км 127+735;
  • Н-26 Чугуїв-Милове, км 2+363 – км 79+500;
  • Р-11 Полтава-Красноград, км 45+136 – км 52+112;
  • Р-46 Харків-Охтирка, км 0+000 – 80+813;
  • Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград, км 0+000 – 50+633, км 53+172 – км 109+579, км 115+117 – км 131+277;
  • Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, км 0+000 – км 31+580.

Як повідомлялося, у Кіровоградській області обмежили рух усіх видів транспорту. Сталося це через сильну ожеледицю, яка скувала дороги. 

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Дата публікації
Перегляди
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