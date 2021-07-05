У Харківській області чоловік намагався провезти через кордон наркотики у своїй бороді

У Харківській області чоловік намагався провезти через кордон наркотики у своїй бороді

Службовий собака виявив пакунок з наркотиками.

У Харківській області митники зупинили чоловіка, який намагався провезти наркотики. Він сховав їх у своїй бороді.

Про це повідомляють у пресслужбі Слобожанської митниці на митному пропуску "Гоптівка.

Сьогодні, 5 липня, у Харківській області на митному пункті пропуску "Гоптівка" службова собака знайшла наркотики у чоловіка. Він намагався провезти їх у Росію, сховавши у таємному місці.

Службовий собака відчув наркотики в бороді у чоловіка. Там був поліетиленовий згорток чорного кольору. За словами самого чоловіка, в пакунку він сховав канабіс.

Нагадаємо, що в Одесі поліцейські затримали 29-річну жінку на вулиці Академіка Корольова та вилучили в неї майже 360 полімерних пакунків з амфетаміном.

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