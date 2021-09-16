У Харківській області чоловік створив "бото-феруму", яка виправдовувала в Інтернеті військову агресію Росії

У Харківській області чоловік створив "бото-феруму", яка виправдовувала в Інтернеті військову агресію Росії

Вдома у нього знайшли п'ять тисяч SIM-карт, на які були зареєстровані фейкові акаунти.

У Харківській області місцевий мешканець створив в Інтернеті "бото-ферму", яка налічувала майже 50 тисяч фейковий акаунтів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Харківській області.

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Так, нелегальною діяльністю займався чоловік, який раніше працював в сфері телекомунікацій. Завдяки чому він налагодив механізм створення ботів, які в тому числі виправдовували збройну агресію РФ на сході України і дискредитували українську владу.

“За наявною інформацією, чоловік створював акаунти і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах. Оплату за виконані замовлення зловмисник отримував у рублях, через електронні платіжні системи”, — розповіли в пресслужбі СБУ області.

Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці вилучили і направили на експертизу комп'ютерну техніку, GSM-шлюзи і SIM-банки. Крім того, правоохоронці знайшли п'ять тисяч SIM-карток українських операторів.

“Тривають слідчі дії для перевірки можливої причетності особи до співпраці з російськими спецслужбами”, — додали в СБУ області.

Нагадаємо, що останнім часом було зафіксовано неодноразові випадки розсилки фейкових судових повісток-повідомлень про виклик до суду через електронну пошту від імені Київського апеляційного суду.

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