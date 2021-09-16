У Харківській області чоловік створив понад 50 тисяч фейкових акаунтів у Мережі і поширював антиукраїнську пропаганду

Ботоферма працювала у кількох напрямках, зокрема, на виправдання російської агресії та дискредитацію української влади.
У Харківській області СБУ припинила діяльність ботоферми, яка брала участь у створенні 50-тисячної "армії ботів". Через неї поширювали замовні матеріали з Російської Федерації і створювали "альтернативну реальність" у соцмережах.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Організатором ботоферми виявився мешканець Харківщини, який працює у сфері телекомунікацій. Він успішно налагодив механізм реєстрації "липових" профілів у соцмережах і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах.
Оплату за виконані замовлення зловмисник отримував у рублях, через електронні платіжні системи.
"Армія ботів" поширювала публікації та коментарі, спрямовані на:
- зрив національної програми вакцинації;
- виправдання збройної агресії РФ на сході України;
- дискредитацію української влади.
Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання організатора ботоферми. Під час них вилучили комп'ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності, GSM-шлюзи та SIM-банки, 5 тис. SIM-карток українських операторів зв’язку.
Тривають слідчі дії для перевірки можливої причетності особи до співпраці з російськими спецслужбами.
Нагадаємо, що кіберфахівці СБУ викрили у Києві потужну ботоферму спецслужб РФ. Ворожа інтернет-агентура використовувала її для дискредитації нашої держави перед міжнародною спільнотою щодо проведення Кримської платформи.