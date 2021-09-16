У Харківській області чоловік створив понад 50 тисяч фейкових акаунтів у Мережі і поширював антиукраїнську пропаганду

У Харківській області чоловік створив понад 50 тисяч фейкових акаунтів у Мережі і поширював антиукраїнську пропаганду

Ботоферма працювала у кількох напрямках, зокрема, на виправдання російської агресії та дискредитацію української влади.

У Харківській області СБУ припинила діяльність ботоферми, яка брала участь у створенні 50-тисячної "армії ботів". Через неї поширювали замовні матеріали з Російської Федерації і створювали "альтернативну реальність" у соцмережах.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Організатором ботоферми виявився мешканець Харківщини, який працює у сфері телекомунікацій. Він успішно налагодив механізм реєстрації "липових" профілів у соцмережах і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах.

Оплату за виконані замовлення зловмисник отримував у рублях, через електронні платіжні системи.

"Армія ботів" поширювала публікації та коментарі, спрямовані на:

зрив національної програми вакцинації;

виправдання збройної агресії РФ на сході України;

дискредитацію української влади.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання організатора ботоферми. Під час них вилучили комп'ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності, GSM-шлюзи та SIM-банки, 5 тис. SIM-карток українських операторів зв’язку.

Тривають слідчі дії для перевірки можливої причетності особи до співпраці з російськими спецслужбами.

Нагадаємо, що кіберфахівці СБУ викрили у Києві потужну ботоферму спецслужб РФ. Ворожа інтернет-агентура використовувала її для дискредитації нашої держави перед міжнародною спільнотою щодо проведення Кримської платформи.

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