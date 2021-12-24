У Харківській області чоловік вдерся до приватного будинку і напав з сокирою на матір із дочкою

У Харківській області чоловік вдерся до приватного будинку і напав з сокирою на матір із дочкою

Старша жінка отримала кілька ударів сокирою по голові.

У Харківській області чоловік вдерся до будинку, де мешкали матір з донькою і намагався їх пограбувати. Він кілька разів вдарив сокирою старшу жінку, після чого намагався розправитися з її донькою, але та змогла відбити напад.

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Про це повідомляє Департамент карного розшуку.

Зловмисник відтиснув замок вхідних дверей і проник до будинку. В одній з кімнат він побачив на дивані 84-річну жінку і завдав їй декілька ударів сокирою по голові.

У сусідній кімнаті перебувала донька пенсіонерки, тож чоловік накинувся на неї і теж завдав удар сокирою по голові, однак жінка почала чинити опір, відібрала у нього знаряддя злочину та виштовхала з будинку.

Зловмисник викрав з подвір’я тачку і з місця вчинення злочину втік.

Потерпілі звернулися до поліції.

"Відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, тобто незакінчений замах на вбивство. Відомо, що чоловік раніше неодноразово судимий. Сам затриманий у скоєному зізнається, йому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, п.1 ч.2 ст.115, ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України", - розповіли у Департаменті.

Нагадаємо, що Чернігівській області мешканця колишнього Щорського району засудили до довічного ув'язнення за вбивство малолітньої доньки та замах на вбивство 2-річного сина.

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