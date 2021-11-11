У Харківській області чоловік відстрілювався від енергетиків, які приїхали відмикати йому світло: є поранені

У Харківській області чоловік відстрілювався від енергетиків, які приїхали відмикати йому світло: є поранені

Працівники еергокомпанії написали заяву до поліції.

У Харківській області житель Нововодолазького району влаштував стрілянину по енергетикам, які приїхали відкючити його від енергопостачання. В результаті поранення отримав один працівник.

Про це повідомляє пресслужба "Харківобленерго".

Інцидент стався у селі Рокитне, Нововодолазького району вчора, 10 листопада. Бригада працівників АТ "Харківобленерго" прибула на вулицю Загребля для відключення електроустановок споживача через самовільне підключення. Коли енергетики виходили зі службового авто, споживач почав стріляти у їхній бік зі зброї, схожої на пневматичну. Куля влучила одному з працівників в руку, коли той намагався прикрити обличчя.

"На місце злочину була викликана поліція. Працівники обленерго написали заяву про внесення відомостей про інцидент до ЄРДР та притягнення нападника до кримінальної відповідальності", - повідомили у "Харківобленерго".

Нагадаємо, що у Чернівцях невідомі під час руху обстріляли автомобіль. Внаслідок цього поранили водія та пасажирку. Одного з підозрюваних затримали.

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