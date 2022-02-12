У Харківській області чоловік з чотирма дітьми співмешканки намагався незаконно потрапити до Росії

У Харківській області чоловік з чотирма дітьми співмешканки намагався незаконно потрапити до Росії

Чоловіка затримують на кордоні вдруге.

У Харківській області прикордонники відділення "Козача Лопань" за 20 метрів від державного кордону з Росією затримали чоловіка з чотирма дітьми.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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Зазначається, що чоловік 1987 року народження намагався незаконно перетнути кордон. Він - мешканець Дніпропетровської області. Разом дітьми своєї співмешканки (2011, 2012, 2014 та 2017 років народження) прямував до родичів. Оскільки не мав необхідних документів, то вирішив зробити це незаконним способом, оминувши пункти пропуску.

За словами українця, його співмешканка нібито погано ставилася до своїх чотирьох дітей (двох хлопчиків та двох дівчаток). Саме тому він вирішив разом із ними потайки потрапити до Росії.

ДПСУ

Прикордонники встановили, що чоловіка вже затримували торік у листопаді. Він з дітьми, а також їхньою матір'ю, намагався незаконно перетнути українсько-російський кордон, аби дістатися Воронежа. Втім, їх затримали. Крім того, за рішенням суду, пара мала сплатити штраф - по 8,5 тис. грн.

Цього разу українця притягнули до адмінвідповідальності. У його діях також вбачають ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 ККУ - незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Як повідомлялося, на Івано-Франківщині прикордонники затримали “кукурузник” АН-2, який незаконно перетнув українсько-румунський кордон. За даними відомства, "кукурузник" щонайменше двічі незаконно перетнув кордон. Здійснювалося це, швидше за все, для переправлення цигарок. На самому літаку не було реєстраційних знаків.

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