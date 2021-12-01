У Харківській області чоловік жорстоко вбив знайомого через зварювальний апарат і пилосос

У Харківській області чоловік жорстоко вбив знайомого через зварювальний апарат і пилосос

Зловмисник зарізав товариша, а після того поцупив його речі.

У Харківській обзасті за скоєння жорстокого вбивства затримали жителя Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Поліцейські Харківщини викрили чоловіка у скоєнні жорстокого вбивства

29 листопада до поліції звернулася 66-річна жителька Ізюма і повідомила, що пішла провідати брата, через те, що він не виходив на зв'язок і знайшла його мертвим у власному помешканні.

На тілі 51-річного загиблого виявили численні колото-різані рани.

Вже наступного дня правоохоронці втсановили особу підозрюваного у вбивстві та його місце перебування. Ним виявився 46-річний раніше судимий чоловік.

Він зізнався, що знав, що вбитий мешкає сам, тож пішов до його будинку, вбив його, а після цього забрав у нього зварювальний апарат, газову плиту, пилосос тощо.

"Слідчим відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, що у полтавському СІЗО померла 20-річна дівчина, яка отримала 15 років за вбивство інструктора в тирі. Вероніка Моторіна перебувала у СІЗО, а не в’язниці, бо вирок ще не набув законної сили і тривала апеляція.

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