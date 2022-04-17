У Харківській області десантники розбили колону окупантів

Воїни десантно-штурмових військ завдали потужні удари по противнику та знищили 5 танків, 10 одиниць бронетанкової техніки.
У Харківській області десантники ЗСУ завдали потужного удару по колоні окупантів.
Про це повідомляють на сайті Держприкордонслужби України.
"На Харківському напрямку воїни десантно-штурмових військ завдали потужні удари по противнику та знищили 5 танків, 10 одиниць бронетанкової техніки (БМП та БТР), а також колону підрозділів морської піхоти окупантів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Донецьку до лав збройних сил так званої "ДНР" мобілізували музикантів Донецької філармонії. Частина з нх загинула у боях із ЗСУ.
На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зірвано план примусової "мобілізації". План з мобілізації 26 тис. "резервістів" з території ОРДЛО до сухопутних військ РФ фактично зірвано. Чоловіки призовного віку (18-65 років) всіляко уникають призову, не бажаючи ставати "гарматним м’ясом" в армії окупанта.