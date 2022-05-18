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У Харківській області двоє поліцейських віддали окупантам табельну зброю та боєприпаси

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У Харківській області двоє поліцейських віддали окупантам табельну зброю та боєприпаси

Фото: Unsplash

Двох співробітників Куп’янського райвідділу поліції Харківщини викрили на співпраці з окупантами.

Двоє поліцейських з Куп’янська під час тимчасової окупації міста передали росіянам табельну зброю та боєприпаси до неї.

Про це сьогодні, 18 травня, повідомили у Державному бюро розслідувань.

​"Наразі, заступнику начальника відділу одного з підрозділів Куп’янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, а також оперуповноваженому відділу поліції повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 КК України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше підозру у держзраді оголосили заступниці начальника Куп'янського районного відділу поліції Харківської області, яка супроводжувала колону військової техніку окупантів на службовій машині.

Також повідомлялось, що міський голова Куп'янська погодився співпрацювати з окупантами і втік до Росії.

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