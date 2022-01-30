У Харківській області мати задушила свою новонароджену дитину

Після злочину вона поклала тіло у пакет і заховала.
У селі Безруки Дергачівської громади жінка народила доньку вдома та за декілька днів задушила її. У родині є ще одна дитина, молодша двох років.
Про це повідомили у поліції Харківської області.
Знайшла тіло дитини свекруха жінки та повідомила до поліції.
"Слідчі встановили, що 23 січня вона самостійно народила доньку за місцем проживання, пологи приймав її 25-річний чоловік. Жінка не перебувала на медичному обліку. 25 січня жінка вбила доньку. Тіло немовляти вона поклала в пакет та сховала на території свого домоволодіння. Чоловіку повідомила, що віддала маля соціальним службам", — йдеться у повідомленні.
18-річній матері повідомили про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Харкові 22-річна студентка з Палестини самостійно народила дівчинку, а після - загорнула її в пакет та викинула з вікна п’ятого поверху.