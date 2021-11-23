У Харківській області мати знайшла мертвим 2-місячного сина: у поліції назвали причину смерті

Родина, в якій сталась трагедія, вважається благополучною.
У селі Красне Лозівського району Харківської області раптово померло 2-місячне немовля. Тіло сина виявила мати.
Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.
За даними поліції, 31-річна мати 19 листопада знайшла мертвим свого сина та викликала правоохоронців. Тіло дитини забрали до моргу на експертизу. За попередніми даними, немовля померло через хворобу.
У поліції відкрили провадження за п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть". Тривають додаткові дослідження.
За даними правоохоронців, родина, в якій сталась трагедія, не перебуває на обліку в соціальних службах. Також чоловік та жінка виховують ще двох дітей.
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