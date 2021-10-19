У Харківській області мікроавтобус влетів у вантажівку: є загиблі і поранені

У Харківській області мікроавтобус влетів у вантажівку: є загиблі і поранені

У результаті ДТП загинули три людини.

На трасі "Харків - Сімферополь" у результаті зіткнення мікроавтобуса і вантажівки загинуло три людини, ще троє - травмовані.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що ДТП сталася поблизу с. Копанки Красноградського району 19 жовтня близько 18.00. Попередньо, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz допустив зіткнення з вантажівкою.

Травмованих людей у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували. Для деблокації від ДСНС залучалося 5 осіб і одна спецмашина.

Як повідомлялося, у Харкові сталася смертельна ДТП. В результаті 27-річний водій мікроавтобусу, який потрапив під своє ж авто, яке перекинулося набік, загинув на місці. Ще дві людини отримали поранення.

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