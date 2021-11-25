У Харківській області на дні місцевого озера знайшли реактивний снаряд

Його вилучили і знешкодили на підривному майданчику.

У селі Задонецьке Чугуївського району Харківської області сапери вилучили з дна Білого озера реактивний снаряд. Знахідку виявили місцеві жителі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Під час риболовлі на Білому озері, місцевими мешканцями села Задонецьке Чугуївського району, було виявлено підозрілий предмет на дні озера схожий на вибухонебезпечний. На виклик було направлено відділення підводного розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України. Під час обстеження дна водойми, сапери-водолази вилучили реактивний снаряд WK Flat калібром 320 мм", — йдеться у повідомлені.

Як зазначається, снаряд транспортували на підривний майданчик та підірвали.

ДСНС

Нагадаємо, нещодавно у Чорному морі на Миколаївщині поблизу острова Березань знайшли перевернутий човен з тілами двох чоловіків. За словами рибалки, у човні було троє людей. Третього рибалку надзвичайники шукали кілька днів. Знайти його вдалося вранці 24 листопада під Очаковом.

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