У Харківській області на міні підірвався комбайн: водій потрапив до лікарні з пораненнями

Під час роботи у полі у Харківській області на міні підірвався комбайн.

Внаслідок вибуху міни водій отримав поранення, а комбайн і стерня загорілися.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

Сьогодні, 30 липня, до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у полі, за межами села Вільхівка під час проведення сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався комбайн. В результаті вибуху постраждав комбайнер. Його шпиталізували.

Також в результаті вибуху комбайн та стерня загорілися. До місця події прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу на площі 60 кв.м. На місці також працювали сапери ДСНС, які обстежили прилеглу територію, однак інших вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Головне управління ДСНС України у Харківській області звернулось до аграріїв із проханням бути уважними та пам'ятати про небезпеку, адже частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок через проведення активних бойових дій залишається не обстеженими.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області комбайнер також підірвався на ворожій протитранспортній міні, носієм якої є "Ураган".

Аналогічних нещасний випадок стався раніше і у Харкові. На невідомому боєприпасі підірвався трактор з трактористом всередині. Чоловік загинув.

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