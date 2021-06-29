У Харківській області на пляжі втопився 4-річний хлопчик

У Харківській області на пляжі втопився 4-річний хлопчик

Дитину намагалися реанімувати медики, але безрезультатно.

У Ізюмі Харківської області на місцевому пляжі сталася трагедія. Під час відпочинку втопилася 4-річна дитина.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

Нещасний випадок стався учора, 28 червня, на міському пляжі в Ізюмі. Дитина пішла під воду, її дістали і викликали медиків.

Медики бригади швидкої допомоги проводили реанімаційні заходи, але дитину врятувати не вдалося. Тіло хлопчика направили на СМЕ.

"Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що у Харкові відпочинок на воді для 20-річного хлопця закінчився нещасним випадком. В результаті пірнання у річку з мосту він отримав важкі травми та пережив клінічну смерть.

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