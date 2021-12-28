У Харківській області на полюванні застрелили відомого хірурга з Полтави

Чоловік перебував у компанії знайомих на полюванні.
У Харківській області застрелили відомого полтавського хірурга Романа Ростовського. Чоловік перебував на полюванні зі знайомими, а один із них випадково поцілив йому в голову.
Про нещасний випадок на полюванні повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.
Подія трапилася 26 грудня близько 13:00 на території Краснокутського лісництва. 40-річний мисливець здійснив постріл з власної гладкоствольної мисливської рушниці ІЖ-27 та випадково влучив у 39-річного знайомого. Від отриманого поранення він помер на місці.
"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. 40-річному чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі", - зазначили у пресслужбі Нацполіції.
Вбитим виявився лікар-хірург із Полтави Роман Ростовський. Про смерть колеги повідомляють на сторінці 2 міськлікарні Полтави у соцмережі.
"З глибоким сумом сповіщаємо трагічну загибель завідувача хірургічного відділення № 2 КП "2-а міська клінічна лікарня ПМР" Романа Васильовича Ростовського. Майже 20 років свого життя він віддав медицині та щоденній боротьбі за життя пацієнтів", - йдеться в публікації.
Зазначається, що лікар прийшов працювати до 2-ї лікарні ще інтерном, а рік тому очолив хірургічне відділення лікувального закладу.
Користувачі Мережі висловили співчуття родині Романа Ростовського:
- Був чуйним і гарним хірургом, гарною людиною.
- Дійсно, Людина з Великої Літери, талановитий хірург-професіонал, знаю з власного досвіду. Сумно, що такі йдуть так рано.
- Сили і терпіння пережити цю страшну втрату сина, чоловіка, батька.
- Чудовим був хірургом, не дивлячись на молодий вік, повністю віддавався своїй не легкій роботі. Таких лікарів залишилося не багато...
Нагадаємо, що під час полювання в Миколаївській області застрелили ексзаступника військового комісара.
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