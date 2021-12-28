У Харківській області на полюванні застрелили відомого хірурга з Полтави

У Харківській області на полюванні застрелили відомого хірурга з Полтави

Чоловік перебував у компанії знайомих на полюванні.

У Харківській області застрелили відомого полтавського хірурга Романа Ростовського. Чоловік перебував на полюванні зі знайомими, а один із них випадково поцілив йому в голову.

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Про нещасний випадок на полюванні повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Подія трапилася 26 грудня близько 13:00 на території Краснокутського лісництва. 40-річний мисливець здійснив постріл з власної гладкоствольної мисливської рушниці ІЖ-27 та випадково влучив у 39-річного знайомого. Від отриманого поранення він помер на місці.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. 40-річному чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі", - зазначили у пресслужбі Нацполіції.

Вбитим виявився лікар-хірург із Полтави Роман Ростовський. Про смерть колеги повідомляють на сторінці 2 міськлікарні Полтави у соцмережі.

"З глибоким сумом сповіщаємо трагічну загибель завідувача хірургічного відділення № 2 КП "2-а міська клінічна лікарня ПМР" Романа Васильовича Ростовського. Майже 20 років свого життя він віддав медицині та щоденній боротьбі за життя пацієнтів", - йдеться в публікації.

Зазначається, що лікар прийшов працювати до 2-ї лікарні ще інтерном, а рік тому очолив хірургічне відділення лікувального закладу.

Користувачі Мережі висловили співчуття родині Романа Ростовського:

Був чуйним і гарним хірургом, гарною людиною.

Дійсно, Людина з Великої Літери, талановитий хірург-професіонал, знаю з власного досвіду. Сумно, що такі йдуть так рано.

Сили і терпіння пережити цю страшну втрату сина, чоловіка, батька.

Чудовим був хірургом, не дивлячись на молодий вік, повністю віддавався своїй не легкій роботі. Таких лікарів залишилося не багато...

Нагадаємо, що під час полювання в Миколаївській області застрелили ексзаступника військового комісара.

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