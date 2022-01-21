У Харківській області на трасі зіткнулися легковик та автобус: є постраждалі

У Харківській області на трасі зіткнулися легковик та автобус: є постраждалі

Постраждалого водія рятувальникам довелося вирізати за допомогою спеціальних інструментів.

На Харківщині вранці 21 січня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися легковик та автобус.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

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Як стало відомо, подія сталася на трасі "Харків — Лозова" поряд із селищем Погоріле Городище. Там на дорозі зіткнулися легковик "Таврія" та автобус MAN "Безлюдівка — Харків".

Удар був такої сили, що легковик буквально перетворився на купу металу. Постраждалого водія рятувальникам довелося вирізати за допомогою спеціальних інструментів.

“Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували постраждалого водія з понівеченої автівки та передали медикам швидкої. Травмованого госпіталізували до Харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Інші два пасажири легковика, а також водій та пасажири рейсового автобусу, не постраждали”, — підкреслили у пресслужбі ДСНС області.

Нагадаємо, що 16-річному водіэвы, який у Луцьку збив на "зебрі" 6 людей, можуть оголосити нову підозру.

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