У Харківській області на трасі зіткнулися легковик та автобус: є постраждалі

Постраждалого водія рятувальникам довелося вирізати за допомогою спеціальних інструментів.
На Харківщині вранці 21 січня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися легковик та автобус.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія сталася на трасі "Харків — Лозова" поряд із селищем Погоріле Городище. Там на дорозі зіткнулися легковик "Таврія" та автобус MAN "Безлюдівка — Харків".
Удар був такої сили, що легковик буквально перетворився на купу металу. Постраждалого водія рятувальникам довелося вирізати за допомогою спеціальних інструментів.
“Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували постраждалого водія з понівеченої автівки та передали медикам швидкої. Травмованого госпіталізували до Харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Інші два пасажири легковика, а також водій та пасажири рейсового автобусу, не постраждали”, — підкреслили у пресслужбі ДСНС області.
Нагадаємо, що 16-річному водіэвы, який у Луцьку збив на "зебрі" 6 людей, можуть оголосити нову підозру.
Читайте також:
- Сидів без їжі і води: у Дніпрі чоловік на 3 дні застряг за диваном.
- Мер Києва Кличко подолав "Омікрон" і розповів про "підступні" симптоми.
- У Рівному поліція увірвалася до підпільного борделю під час надання інтимних послуг.