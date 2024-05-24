У Харківській області оголосили примусову евакуацію дітей: деталі

З Харківської області примусово евакуюють 123 дитини з 36 населених пунктів області. Зокрема, дітей-сиріт.

Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

"Погоджено рішення про евакуацію дітей у примусовий спосіб із законними представниками з окремих населених пунктів Харківської області. Йдеться про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, разом з їхніми законними представниками", - йдеться у повідомленні.

Планується вивести дітей з населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області. Спочатку їх хочуть розмістити у Харкові, а згодом - у Волинській області.

Евакуація проводитиметься протягом 60 діб. Вона здійснюється безкоштовно.

Як повідомлялося, у Вовчанську на Харківщині окупанти розстрілюють місцевих мешканців, які відмовляються виконувати їхні накази. Росіяни не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів.

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