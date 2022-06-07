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У Харківській області окупанти мінують територію в напрямку наступу ЗСУ - Генштаб

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У Харківській області окупанти мінують територію в напрямку наступу ЗСУ - Генштаб

Фото: Getty Images

Російські окупанти почали проводити дистанційне мінування у Харківській області.

Таким чином вони вирішили убезпечити себе від наступу Збройних сил України.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, прикордонних районів на північ від Харкова та стримуванні просування наших військ. Проводить дистанційне мінування місцевості у напрямку наступу наших військ на Рубіжне", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що у Миколаєві росіяни знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні.

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