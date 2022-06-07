У Харківській області окупанти мінують територію в напрямку наступу ЗСУ - Генштаб

Російські окупанти почали проводити дистанційне мінування у Харківській області.
Таким чином вони вирішили убезпечити себе від наступу Збройних сил України.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, прикордонних районів на північ від Харкова та стримуванні просування наших військ. Проводить дистанційне мінування місцевості у напрямку наступу наших військ на Рубіжне", - йдеться в повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, що у Миколаєві росіяни знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні.
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