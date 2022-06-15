У Харківській області окупанти спиняли просування ЗСУ авіацією - Генштаб

У Харківській області російські окупаційні війська намагаються завадити просуванню ЗСУ до кордону з Росією.

Для цього вони використовують авіацію.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Харківському напрямку підрозділи противника, за підтримки вертольотів армійської авіації, намагалися не допустити подальшого просування наших військ до Державного кордону. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Перемога, Руська Лозова, Стара Гнилиця, Байрак, Верхній Салтів та Замулівка", - повідомляють у Генштабі.

Також окупанти завдали авіаудару неподалік Мосьпанового. Тривають бої в районі населеного пункту Рубіжне.

Нагадаємо, що корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі знову переформатувалося. Загроза ракетних атак армії російських окупантів з акваторії Чорного моря висока. Два надводних ворожих кораблі та один підводний човен.

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