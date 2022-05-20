У Харківській області окупанти укріпили позиції аміачною селітрою

У Харківській області ЗСУ вдалося контратаками відтіснити окупантів з їхніх позиції.

Українські військові побували на вибитих позиціях загарбників і диву далися їхній винахідливості.

Про це повідомляють у СтратКомі ЗСУ.

Поблизу Руської Лозової свої позиції окупанти укріпили аміачною селітрою.

"Позиції під Руською Лозовою пітушина армія укріпила - увага... мішками з аміачною селітрою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Збройні сили України відновили контроль над декількома населеними пунктами в Харківській області. Село Руська Лозова все ж повернули під контроль України попри загострення та втрати.

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