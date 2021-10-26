У Харківській області оштрафували мережу магазинів, яка торгувала російськими цукерками

У Харківській області оштрафували мережу магазинів, яка торгувала російськими цукерками

Виробники перебувають під українськими санкціями.

У Харківській області оштрафували мережу магазинів за продаж російських цукерків, які перебувають під санкціями.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

"Підсанкційні російські товари не повинні продаватися в Україні. Ця продукція завозиться та реалізується на території України незаконно. Підтвердити якість і безпечність такої продукції неможливо", - наголосила керівниця відомства Владислава Магалецька.

Слід зауважити, що відповідно до постанови Кабміну ввезення і реалізація російських солодощів заборонені в Україні. У магазині виявили цукерки дев'яти найменувань російських виробників:

ПАО "Красный Октябрь" м. Москва;

ОАО "кондитерський концерн "Бабаевский";

кондитерська фабрика "Победа" м. Москва; м. Старий Оскол Бєлгородська область;

АО "АКконд" м. Чебоксари.

Держпродспожислужба

За порушення вимог маркування продукції мережу магазинів солодощів оштрафували. Сума штрафу не повідомляється.

Нагадаємо, голова Мінського міськвиконкому Володимир Кухарьов повідомив, що від білоруських мережевих супермаркетів вимагають прибрати з "кращих полиць" товари з України, Литви та Польщі. Керівник столичного міськвиконкому повідомив, що 27 липня було проведено "серйозну і жорстку нараду з представниками торговельних мереж, що працюють в Мінську".

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