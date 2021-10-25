У Харківській області п'яний чоловік напав на бригаду швидкої

Невідомий вів себе агресивно.

У Харківській області чоловік в стані алкогольного сп'яніння напав на бригаду швидкої допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі Центру екстреної медичної допомоги.

Інцидент стався під час госпіталізації пацієнтки до Слобідської міської лікарні. Зазначається, що біля медзакладу проходив п'яний чоловік. Раптом він почав нецензурно коментувати роботу лікарів, а потім почав все фільмувати на телефон.

На зауваження, а також прохання припинити, чоловік почав поводитися більш агресивно - перейшов від словесних образ до кулаків. Від удару фельдшера захистив водій швидкої. Крім того, невідомий намагався пошкодити автомобіль швидкої.

Фото з відкритих джерел

Як повідомлялося, у Мелітополі Запорізької області медзакладі сталася бійка. Почубилися хірург та батько хлопчика, які прийшли на огляд. Інцидент стався у консультативно-діагностичному центрі на вулиці Івана Алексєєва. Батько маленького хлопчика накинувся з кулаками на лікаря-хірурга Сергія Зеваченкова на очах у пацієнтів.

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