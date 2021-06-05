У Харківській області під час пожежі обгоріли мати з немовлям

Причиною виникнення пожежі могло стати коротке замикання електричної мережі.

У місті Мерефа Харківської області в суботу, 5 червня, вранці сталася пожежа в приватному будинку. У вогні постраждали мати з немовлям.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Виклик про пожежу надійшов на номер 101 близьмо сьомої години ранку. На її ліквідацію направили два відділення рятувальників 49-ї Державної пожежно-рятувальної частини з м. Мерефа.

"На час їхнього прибуття стало відомо, що горить дах та веранда приватного домоволодіння на площі приблизно 60 кв. м. На гасіння пожежі вогнеборці подали два пожежні стволи від автоцистерн. Згодом з’ясувалось, що в результаті дії відкритого полум’я постраждала 25-річна жінка з двотижневим немовлям. Наразі вони з опіками перебувають у харківських лікарнях", - ідеться в повідомленні.

Пожежу локалізували за пів години, а повністю ліквідували – протягом двох годин.

"Імовірною причиною виникнення пожежі могло стати коротке замикання електричної мережі", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, у Житомирській області під час пожежі загинули батько і син. Попередня причина виникнення вогню - необережність під час паління.

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