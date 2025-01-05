У Харківській області під час пожежі у психоневрологічному інтернаті постраждало 6 осіб

Харківщина: під час пожежі у психоневрологічному інтернаті постраждало 6 осіб

Про це інформує ДСНС України у Харківській області у повідомленні у соцмережах.



Пожежа сталася о 21:44 у двоповерховому корпусі психоневрологічного інтернату в м. Південне.



Горів матрац та речі у кімнаті на другому поверсі. Площа займання 2 кв. м.

Під час пожежі постраждало 6 людей, з яких один чоловік отримав 90% опіків тіла, ще 5 — отримали отруєння чадним газом. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичного закладу.



О 22:10 пожежу локалізували та згодом ліквідували.

Причина встановлюється.

Нагадаємо, у Миколаївській області 16-річній вихованці КЗ "Березківський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей I-III ступенів" примусово зробили аборт.

Відомо, що 16-річну вагітну дівчину помістили в ізолятор інтернату, де вона примусово приймала абортивні медичні препарати.