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У Харківській області під час пожежі у психоневрологічному інтернаті постраждало 6 осіб

У Харківській області під час пожежі у психоневрологічному інтернаті постраждало 6 осіб

Горів матрац та речі у кімнаті на другому поверсі / Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Один чоловік отримав 90% опіків тіла.

Харківщина: під час пожежі у психоневрологічному інтернаті постраждало 6 осіб

Про це інформує ДСНС України у Харківській області у повідомленні у соцмережах.

Пожежа сталася о 21:44 у двоповерховому корпусі психоневрологічного інтернату в м. Південне.

Горів матрац та речі у кімнаті на другому поверсі. Площа займання 2 кв. м.
Під час пожежі постраждало 6 людей, з яких один чоловік отримав 90% опіків тіла, ще 5 — отримали отруєння чадним газом. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичного закладу.

О 22:10 пожежу локалізували та згодом ліквідували.
Причина встановлюється.

Нагадаємо, у Миколаївській області 16-річній вихованці КЗ "Березківський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей I-III ступенів" примусово зробили аборт. 

Відомо, що 16-річну вагітну дівчину помістили в ізолятор інтернату, де вона примусово приймала абортивні медичні препарати. 

Жахлива пожежа в інтернаті для старих на Рівненщині

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