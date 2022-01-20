У Харківській області під час пожежі загинули жінка з 9-річною дитиною

Дівчинка з бабусею перебували вдома.
У Харківському районі у селі Покотилівка у пожежі загинули 45-річна жінка її 9-річна онука.
Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.
Так, сьогодні, 20 січня об 11:14 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку на вулиці Спортивній у селі Покотилівка Харківського району.
До приїзду рятувальників вогонь охопив значну площу будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла двох загиблих. Ними виявились 45-річна жінка та її 9-річна онука.
Причина та остаточні обставини даної надзвичайної події встановлюються.
Нагадаємо, що у Чернігівській області пожежа забрала життя чотирьох людей - бабусі і її трьох онуків. Трагедія сталася в селі Браниця.
Читайте також:
- Пожаліла сироту: у Сумській області квартирант спочатку виніс з будинку жінки цінні речі, а потім його просто спалив
- У Вінницькій області сім’я тиждень тримає тіло померлого немовляти в хаті і відмовляється його ховати
- Залишив записку: стала відома доля хлопця, який зник після сварки з батьком в Одесі