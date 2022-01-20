У Харківській області під час пожежі загинули жінка з 9-річною дитиною

У Харківській області під час пожежі загинули жінка з 9-річною дитиною

Дівчинка з бабусею перебували вдома.

У Харківському районі у селі Покотилівка у пожежі загинули 45-річна жінка її 9-річна онука.

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Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

Так, сьогодні, 20 січня об 11:14 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку на вулиці Спортивній у селі Покотилівка Харківського району.

До приїзду рятувальників вогонь охопив значну площу будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла двох загиблих. Ними виявились 45-річна жінка та її 9-річна онука.

Причина та остаточні обставини даної надзвичайної події встановлюються.

Нагадаємо, що у Чернігівській області пожежа забрала життя чотирьох людей - бабусі і її трьох онуків. Трагедія сталася в селі Браниця.

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