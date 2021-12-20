У Харківській області пішов сніг: на дорогах сталося багато аварій

Комунальники працюють у посиленому режимі.
Негода наробила лиха у Харківській області: там напередодні ввечері пішов сніг і спичинив півтора десятка ДТП.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 20 грудня.
На слизьких дорогах автомобілі злітали у кювет і таранили паркани. На в’їзді до міста Ізюм автівку взагалі розвернуло на 360 градусів. На Полтавській трасі через ожеледицю водій легковика не впорався з кермуванням і зіткнувся з позашляховиком. Керманича легкової машини шпиталізували із забоями спини.
У Харкові комунальників перевели на посилений режим роботи. На дороги міста вийшла майже сотня одиниць спецтехніки. Вони розчищали і посипали сіллю проїжджу частину.
Як повідомлялося, рятувальники попереджали про хуртовини, а також небезпеку сходження лавин у Карпатах. У всій країні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а в Карпатах пориви сягатимуть 25-30 м/с. На дорогах більшості областей буде ожеледиця.
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