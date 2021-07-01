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У Харківській області після удару блискавки сталася масштабна пожежа: горів приватний будинок

У Харківській області після удару блискавки сталася масштабна пожежа: горів приватний будинок

Управління ДСНС у Харківській області

Подія обійшлася без людських жертв.

У Харківській області на території приватного будинку сталася пожежа. Вогонь розгорівся після того, як в будівлю вдарила блискавка.
 
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в області.

Так, подія трапилася в селищі Моначинівка Куп'янського району. Там близько 13:25 у господарську споруду вдарила блискавка, після чого будівля загорілася.
 
"На місце пожежі негайно направили відділення пожежно-рятувальної частини. У момент прибуття рятувальників горів дах господарської споруди. За свідченнями свідків, пожежа сталася через розряд блискавки, котрий влучив в дах сараю", — відзначили в пресслужбі ДСНС області.
 
Крім удару блискавки і пожежі, в Харківській області постраждали і городи, які під час зливи засипав град. Під стихією в більшій мірі потрапили міста Куп'янськ і Люботин — там опади побили овочі та рослини. А в Лозовій пориви сильного вітру повалили кілька дерев.
 
Нагадаємо, що негода вже третій день вирує одразу в декількох регіонах. Зараз потужні дощі та шквальний вітер на заході і в центрі України.

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