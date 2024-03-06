У Харківській області планують примусову евакуацію 160 дітей з дуже небезпечних громад.

Рішення було обговорено і відповідним президентом.
На Харківщині з найбільш небезпечних громад у Куп’янському районі готують примусову евакуацію 160 дітей, питання розглянуть на Раді оборони області 8 березня.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, - пише Укрінформ.
“Попередньо, ми будемо розглядати це питання в п'ятницю на Раді оборони. І, скоріше за все, це рішення буде прийнято і направлено до профільного міністерства”, - зазначив Синєгубов.
За його даними, у населених пунктах, які ввійдуть у зону примусової евакуації, проживає зараз 161 дитина.
Нагадаємо, що раніше примусову евакуацію родин з дітьми можуть оголосити з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад Куп'янського району.
Додамо, що щодо евакуації з Донеччини: стало відомо, що поїзди курсуватимуть за новим графіком.
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