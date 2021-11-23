У Харківській області помер 3-місячний хлопчик: батьки говорять, вдарився об диван

Причину смерті дитини встановить експертиза.

У селі Красне Лозівського району Харківської області померло 3-місячне немовля.

Про це повідомляє MyKharkov.info.

За словами правоохоронців, до будинку, де померло немовля, виїжджали слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт. Під час огляду тіла хлопчика виявили тілесні ушкодження.

Родина, в якій стався цей випадок, на обліку у соцслужб не перебуває, в ній виховуються ще дві дівчинки: 13 та 9 років.

За словами 31-річної матері, її син розвивався за віком і вже почав перевертатися. Напередодні хлопчик, перевертаючись, головою вдарився об більце дивана.

Жінка говорить, що після цього дитина поводилася увесь день спокійно, і що кілька разів вона годувала сина. Близько 7 години ранку 19 листопада жінка виявила сина в колисці без ознак життя.

50-річний батько дитини раніше поїхав до Первомайського, щоб там переночувати та вранці пройти медичну комісію для працевлаштування. Вранці наступного дня йому зателефонувала дружина та повідомила, що син помер.

Відомості за цим фактом внесли до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення – злочину, передбаченого п. 115 КК України (з позначкою "Природна смерть").

Для встановлення причини смерті немовля слідчий призначив судово-медичну експертизу.

Зараз правоохоронці опитують свідків задля встановлення обставин події. Хід досудового розслідування перебуває під контролем окружної прокуратури.

Нагадаємо, що столичний рятувальник віддав свою кисневу маску немовляті під час пожежі. Відео порятунку зворушило Мережу.

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