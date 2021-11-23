У Харківській області помер найстарший в Україні бранців нацистських концтаборів Ігор Малицький

У Харківській області помер найстарший в Україні бранців нацистських концтаборів Ігор Малицький

Чоловіку було 96 років і стан його почав погіршуватись після перенесеного коронавірусу.

Помер Ігор Малицький - найстарший в Україні і один із найстарших у світі бранців нацистських концтаборів.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Йому було 96, у табір смерті він потрапив у 17-річному віці, провів там два роки, дивом вижив, а в 1944 році втік з концтабору. І до кінця життя у пам’ять про ті страшні часи зберігав тюремну робу.

Він був талановитим інженером, викладав машинобудування в одному з харківських вишів. А ще, попри свій поважний вік, Ігор Малицький разом з волонтерами їздив провідувати українських бійців на Донбас.

Прощавайте, людино зі сталі! Сьогодні у вічність пішов Ігор Маліцький. В часи Другої світової українець пройшов страшні... Опубліковано Олександром Тодорчуком Вівторок, 23 листопада 2021 р.

Цієї весни він перехворів на коронавірус і відтоді його стан суттєво погіршився.