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У Харківській області повністю відновили електрпостачання після ракетних ударів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Харківській області повністю відновили електрпостачання після ракетних ударів

Фото: УНІАН

В Харкові запрацювало метро.

Станом на ранок 17 грудня на Харківщині повністю відновили енергопостачання. Знеструмлення в регіоні сталося після вчорашнього ракетного удару росіян.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вся Харківська область та Харків були знеструмлені. Наразі електропостачання відновлено на всій території області та міста", - наголосив керівник області. 

До слова, вчора роботу призупинив Харківський метрополітен. Станції працювали як укриття. Сьогодні рух лініями метропо був повністю відновлений.

Нагадаємо, 16 грудня окупанти вдарили по Харківській області десятьма ракетами С-300. Дві крилаті ракети збили сили ППО. 

Після цього в регіоні виникли перебої з електроенергією. Внаслідок ракетної атаки Харків повністю залишився без світла,  зникла вода, зупинилося метро. У місті також не працював електротранспорт.

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Дата публікації
Перегляди
103
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