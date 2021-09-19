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У Харківській області спалахнула база відпочинку із людьми всередині: є потерпілі (фото)

У Харківській області спалахнула база відпочинку із людьми всередині: є потерпілі (фото)

Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Попередня причини займання - несправна електропроводка. 

На базі відпочинку в селищі Печеніги Чугуївського району Харківської області в неділю, 19 вересня, о 6:08 сталась пожежа

Про це повідомили в Нацполіції Харківської області. 

Пожежа сталась в дерев'яному будинку. На момент займання там було 10 людей. Двох потерпілих, 43-річного чоловіка і 35-річну жінку із травмами госпіталізували. Ще 8 людей відмовились від медичної допомоги. 

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Пожежу ліквідували рятувальники. Попередня причини займання - несправна електропроводка. 

У поліції відкрили провадження за ч.1 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі. 

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Нагадаємо, в Харкові згоріли шість автомобілів, вартістю в мільйони гривень

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