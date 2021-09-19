У Харківській області спалахнула база відпочинку із людьми всередині: є потерпілі (фото)

У Харківській області спалахнула база відпочинку із людьми всередині: є потерпілі (фото)

Попередня причини займання - несправна електропроводка.

На базі відпочинку в селищі Печеніги Чугуївського району Харківської області в неділю, 19 вересня, о 6:08 сталась пожежа.

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Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.

Пожежа сталась в дерев'яному будинку. На момент займання там було 10 людей. Двох потерпілих, 43-річного чоловіка і 35-річну жінку із травмами госпіталізували. Ще 8 людей відмовились від медичної допомоги.

Пожежу ліквідували рятувальники. Попередня причини займання - несправна електропроводка.

У поліції відкрили провадження за ч.1 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Харкові згоріли шість автомобілів, вартістю в мільйони гривень.

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