У Харківській області суд розглядав справу 9-класниці, яка грала котом у футбол

У Харківській області суд розглядав справу 9-класниці, яка грала котом у футбол

Дівчину, яка футболила кота, не покарали.

В Печенігах Харківської області відбувся суд, на якому розглядали вчинок 9-класниці, яка, будучи напідпитку, футболила кота об бетонну стіну.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "ТРУХА".

Зазначається, що 15-річна школярка на судовому засіданні була присутня зі своєю мамою. Суд заслухав обидві сторони і доручив соцслужбам взяти родину на контроль.

"Двома словами, дівчинку пожурили і пробачили. Соціальній службі доручили контролювати дівчинку та доповідати, якщо знову гратиме у футбол котами. Поговорили і забули", - повідомляють очевидці.

Нагадаємо, що правоохороці за фактом жорстокого поводження із твариною відкрили кримінальне провадження.

Поліцейські встановили, що відео (18+) подруги фільмували у листопаді.

Максимальне покарання за знущання з тварини передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, що в Мережу потрапило відео, як школярка з Печенігів вхопила безпритульного кота і копнула його ногою так, що він відлетів на кілька метрів і вдарився у бетонну стіну. Свої дії школярка та її подруга фільмували на телефон і їм було дуже смішно.

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