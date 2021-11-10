У Харківській області суд зобов'язав селищну раду відремонтувати садибу Сковороди у Бабаях

У Харківській області суд зобов'язав селищну раду відремонтувати садибу Сковороди у Бабаях

Суд визнав діяльність селищної ради протиправною.

У Харківській області прокуратура через суд домоглася, аби відремонтували садибу Григорія Сковороди у Бабаях.

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Про це йдеться у реєстрі судових рішень.

У Харкові окружний адміністративний суд задовольнив позов обласної прокуратури в інтересах держави в особі Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації до Височанської селищної ради "визнати протиправною бездіяльність Височанської селищної ради, яка полягає у неналежному утриманні пам`ятки історії місцевого значення - Будинку, у якому у 70-х роках XVIII сторіччя жив Г.С. Сковорода".

Представники обласного Департаменту культури та туризму на засіданні суду пояснили, що кошти для розробки проєктної документації на проведення першочергових протиаварійних та консерваційних робіт виділялися.

Фото: Суспільне Харків

Голова селищної ради натомість пояснив, що у садибі зараз мешкають люди і з ними ведуться переговори щодо тимчасового їхнього розселення.

Суд визнав діяльність селищної ради протиправною та зобов'язав її законсервувати та відремонтувати будинок.

"Зобов`язати Височанську селищну раду виконати умови охоронного договору від 26.12.2016 №17, а саме: привести до належного санітарного, протипожежного та технічного стану об`єкт культурної спадщини - пам`ятку місцевого значення, Будинок, у якому у 70-х роках XVIII сторіччя жив Г.С. Сковорода, шляхом здійснення протиаварійних, консерваційних, реставраційних, ремонтних робіт", - йдеться у рішенні суду.

Садиба у Бабаях належала родині Щербініних, де український філософ, мислитель та громадський діяч Григорій Сковорода гостював у 70-х роках XVIII сторіччя і де написав свою відому збірку "Байки харківські".

Нагадаємо, що очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не зміг назвати автора вислову "Світ ловив мене, та не спіймав", який належить відомому українському філософові Григорію Сковороді.

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