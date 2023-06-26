У Харківській області тимчасово перекриють частину дороги державного значення: подробиці

У Харківській області на кілька днів перекриють частину дороги державного значення. Йдеться про трасу Т-21-10 Шевченкове — Балаклія — Первомайський — Кегичівка у Харківській області.

Про це повідомила Служба автодоріг Харківської області

Зазначається, що від 26 до 30 червня - від 09:00 до 14:00 дорогу перекриватимуть через роботи з розмінування. Йдеться про ділянку км 41+700 — км 44+700. Дорогу закриють на час робіт в обох напрямках.

"У зв’язку з проведенням розмінування об’єктів дорожньої інфраструктури Наказом начальника Служби відновлення у Харківській області впроваджено закриття руху для усіх транспортних засобів на автомобільній дорозі", - йдеться у повідомленні.

Водії просять враховувати тимчасові незручності.

Нагадаємо, сапери вже понад рік очищають від мін деокуповану Київщину. Окупанти залишили по собі таку кількість вибухонебезпечних предметів, що досі на території області їх знаходять ледь не щодня. Протитанкові, протипіхотні, мінометні міни, нерозірвані снаряди, ракети від реактивних систем і навіть крилаті ракети - це перелік усього того рашистського заліза, яке утилізовують наші сапери щоденно.

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