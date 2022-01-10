У Харківській області у будинку знайшли тіла двох жінок і чоловіка

У Харківській області у будинку знайшли тіла двох жінок і чоловіка

За попередньою інформацією, вони отруїлися чадним газом.

У місті Балаклія Харківської області від отруєння чадним газом загинуло троє людей.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Харківській області.

Сьогодні, 10 січня о 11:55 до ДСНС надійшло повідомлення від поліції про те, що в приватному домоволодінні на вулиці Правди у місті Балаклія Ізюмського району Харківської області виявлено тіла трьох людей.

Загиблими виявилися 64-річний чоловік, 61-річна жінка та 89-річної матері чоловіка.

"Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом. Підрозділи ДСНС не викликалися. Пожежі не було. Наразі слідчо-оперативною групою поліції з’ясовуються всі обставин трагедії", - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, що під час загоряння у багатоповерхівці у США загинуло 19 людей, серед яких дев'ять дітей. Пожежники прибули на місце за три хвилини, загасити полум'я намагалися дві сотні вогнеборців.

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