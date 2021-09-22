У Харківській області у м'ясі птиці, імпортованому з Польщі, знайшли небезпечну бактерію

Виробник із Польщі поставив до України понад 4 тисячі кг м'яса із сальмонелою.
У Харківській області вилучають з продажу птицю з сальмонелою. Небезпечну бактерію виявили у крилах індички, яку імпортували з Польщі.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Харківській області.
За інформацією відомства, польський виробник поставив в Україну 4020 кілограмів м'яса, отриманого в результаті обвалки крил індички. Продукцію доправили на склади в Україні. Під час перевірки в м'ясі виявили бактерію сальмонели.
Зараз Держпродспоживслужба звертається до всіх магазинів з проханням вилучити продукцію з відповідним маркуванням.
Нагадаємо, що ресторані "Панський Книш", що у селищі Куликів на Львівщині, отруїлося 24 людини, серед них - вісім дітей. У однієї хворої виявили сальмонелу.