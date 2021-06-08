У Харківській області в чоловіка влучила блискавка, коли він працював в городі

Від удару потерпілий помер на місці.

У селищі Червона Поляна Харківської області місцевого жителя під час роботи на городі вбила блискавка.



Про це повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Також читайте Під Житомиром блискавка влучила у чоловіка

Як стало відомо, подія трапилася вдень 7 червня. Згодом копи з'ясували, що під час земельних робіт на городі 62-річного чоловіка вдарила блискавка. В результаті чого потерпілий помер.



“Тіло громадянина без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу. Слідчими відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (“умисне вбивство”) КК України з приміткою “нещасний випадок”. Всі обставини трагедії з’ясовуються”, — розповіли в пресслужбі ГУНП області.



Нагадаємо, що в Кіровоградській області блискавка потрапила в будинок, в якому були жінка з немовлям.

Новини України: у Кіровоградській області блискавка влучила в будинок, в якому були жінка з немовлям

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання