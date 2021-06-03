У Харківській області вдвічі скоротили кількість лікарень для пацієнтів з коронавірусом

Із 25 опорних лікарень в області залишили 13.
У Харківській області лікувати коронавірус будуть в 13 медустановах. Це пов'язано зі спадом захворюваності.
Про такі зміни в ефірі "Українського радіо Харків" розповіла директорка Північного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Вікторія Мілютіна, повідомляє Status Quo.
"Обрано установи, які будуть так званими базовими і які відповідають вимогам щодо джерел кисню, кількості реанімаційних ліжок, кількості ліжок взагалі. Це базові або опорні установи, які надаватимуть допомогу. Визначено в регіоні 13 таких установ ", - сказала Мілютіна.
Лікувати коронавірус в Харківській області будуть у наступних лікарнях:
- Обласна клінічна інфекційна лікарня;
- Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня;
- Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення;
- Обласна клінічна лікарня;
- Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25;
- Міська клінічна багатопрофільна лікарня №17;
- Міська клінічна лікарня №13;
- Центральна міська лікарня Піщанської Божої Матері (Ізюм);
- Куп'янське ТМО;
- Лозівське ТМО;
- Красноградська центральна районна лікарня;
- Валківська центральна районна лікарня;
- Зміївська центральна районна лікарня.
У регіоні повинні розробити маршрут пацієнтів з коронавірусом для госпіталізації. Раніше опорними в Харківській області були визначені 25 лікарень.
Нагадаємо, що в Україні почали згортати коронавірусні лікарні. З понад 500 "ковідних" лікарень половина закриється впродовж червня. Стаціонари скорочують через зниження захворюваності на COVID-19.