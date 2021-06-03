У Харківській області вдвічі скоротили кількість лікарень для пацієнтів з коронавірусом

Із 25 опорних лікарень в області залишили 13.

У Харківській області лікувати коронавірус будуть в 13 медустановах. Це пов'язано зі спадом захворюваності.

Про такі зміни в ефірі "Українського радіо Харків" розповіла директорка Північного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Вікторія Мілютіна, повідомляє Status Quo.

"Обрано установи, які будуть так званими базовими і які відповідають вимогам щодо джерел кисню, кількості реанімаційних ліжок, кількості ліжок взагалі. Це базові або опорні установи, які надаватимуть допомогу. Визначено в регіоні 13 таких установ ", - сказала Мілютіна.

Лікувати коронавірус в Харківській області будуть у наступних лікарнях:

Обласна клінічна інфекційна лікарня;

Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня;

Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення;

Обласна клінічна лікарня;

Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25;

Міська клінічна багатопрофільна лікарня №17;

Міська клінічна лікарня №13;

Центральна міська лікарня Піщанської Божої Матері (Ізюм);

Куп'янське ТМО;

Лозівське ТМО;

Красноградська центральна районна лікарня;

Валківська центральна районна лікарня;

Зміївська центральна районна лікарня.

У регіоні повинні розробити маршрут пацієнтів з коронавірусом для госпіталізації. Раніше опорними в Харківській області були визначені 25 лікарень.

Нагадаємо, що в Україні почали згортати коронавірусні лікарні. З понад 500 "ковідних" лікарень половина закриється впродовж червня. Стаціонари скорочують через зниження захворюваності на COVID-19.

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