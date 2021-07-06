У Харківській області відбудуться антитерористичні навчання: СБУ просить мати документи, що посвідчують особу

У Харківській області відбудуться антитерористичні навчання: СБУ просить мати документи, що посвідчують особу

Служба безпеки України просить із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

6 липня 2021 року координаційна група Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Харківській області проводитиме планові антитерористичні навчання. Тренування відбуватимуться в умовах максимально наближених до реальних.

Про це йдеться у повідомленні управління СБУ в Харківській області у Facebook/

"Служба безпеки України просить жителів та гостей міста Харкова та Харківської області із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можлива перевірка документів громадян, догляд автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу", - йдеться у повідомленні.

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"Усі дії відбуваються у межах чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав і свобод людини", - підкреслюють у спецслужбі.

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