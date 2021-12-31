У Харківській області водії не пропускали швидку, яка везла дитину з нападом апендициту до лікарні (відео)

Швидкій заважали прискоритися автомобілі на дорозі.

У Балаклії Харківської області медики швидкої не могли швидше доправити до лікарні дівчинку, яка потребувала нагальної госпіталізації. Їх не пропускали водії автівок на дорозі.

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Відео виклали на сторінці Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Зазначається, що медики транспортували до лікарні дівчинку з нападом апендициту.

"На відео бригада екстреної медичної допомоги у місті Балаклія здійснює шпиталізацію 11-річної дитини з діагнозом: апендицит", - йдеться у дописі.

На кадрах видно, як швидка із ввімкненими сиренами рухається жвавою дорогою. Її гальмує мікроавтобус попереду, який тривалий час не може з'їхати з дороги, хоча кілька разів трапляються "кишені", де можна зупинитися. Зрештою швидка виїхала на зустрічну і об'їхала мікроавтобус.

Медики звернулися до водіїв з проханням поступатися дорогою каретам швидкої.

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

Добре, що жива.

Ті хто не пропускає швидкі, мабуть, думають, що вони та їхні рідні безсмертні. Поки що ніхто не скасовував ефект бумерангу.

Можна тільки побажати тим, хто не пропускає, на собі відчути, що таке довго чекати на швидку, через пробки і тих, хто не пропускає.

Мене теж везли на швидкій, і всі пропускали, дякую таким водіям.

Нагадаємо, що після пожежі у лікарні в Косівській ЦРЛ потерпілі медичні працівники, пацієнти лікарні, родичі загиблих потребують насамперед психологічної допомоги та підтримки.

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