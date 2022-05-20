У Харківській області ворог намагається контратакувати ЗСУ, щоб відновити раніше втрачені позиції

У Харківській області ворог намагається контратакувати ЗСУ, щоб відновити раніше втрачені позиції

На Харківському напрямку тривають бої.

Окупанти починають констратакувати позиції Збройних сил України.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Намагається проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій. Веде посилену повітряну розвідку із застосуванням БпЛА", - повідомляють у Генштабі.

Минулої доби тривали бойові дії в районі населених пунктів Тернова та Веселе. Окрім того ворожі обстріли зафіксовано поблизу Руських Тишків.

Нагадаємо, що на Херсонщині ворог продовжує провокативний обстріл ними ж окупованих населених пунктів. Розвертаючи озброєння з імітацією напрямку вогню з боку Збройних Сил України, росіяни ще й застосовують обладнання протиповітряної оборони, збивають свої ж ракети і видають це за обстріл цивільного населення силами ЗСУ.

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