У Харківській області ворожої атаки зазнала залізнична станція - Нацполіція

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харкоів та населенні пункти регіону.

Минулої доби обстрілів зазнали три райони Харкова та кілька сел Харківщини.

Про це повідомив начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.

За його інформацією, 29 червня ракетних та артилерійських атак зазнали Основ’янський, Немишлянський та Індустріальний райони Харкова, села області Киціївка, Малинівка, Безлюдівка.

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Окупанти також обстріляли станцію Одноробівка та місто Золочів.

В результаті обстрілів пошкоджені приватні житлові будинки, залізнична станція, сільрада, підприємство, автомобілі. Слідчі опрацювали за добу понад 40 фактів пошкодження різних будівель від обстрілів та пожеж.

Нагадаємо, що на Харківському напрямку ЗСУ придушили спробу ворожих штурмових дій в районі населеного пункту Дементіївка. Окупанти відійшли, але завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки та Верхнього Салтова.

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