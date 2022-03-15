У Харківській області з психоневрологічного інтернату вдалося евакуювати близько 300 людей літнього віку

У Харківській області з психоневрологічного інтернату вдалося евакуювати близько 300 людей літнього віку

Через обстріли приміщення закладу було майже знищено.

У Харківській області з психоневрологічного інтернату вдалося евакуювати близько 300 людей літнього віку.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"300 людей, підопічні та працівники, вже прямують до місць убезпечення за маршрутом “зеленого коридору", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кілька днів тому російські окупанти практично знищили приміщення інтернату. У закладі немає світла, тепла, води, а також зв‘язку.

До слова, підопічні спеціальної установи - це люди похилого віку, а також люди з інвалідністю.

Як повідомлялося, у вівторок, 15 березня, знову будуть відкриті гуманітарні коридори для мешканців з найбільш постраждалих від війни населених пунктів: Донецької, Київської, Сумської областей.

Напередодні, 14 березня, відбувалася евакуація населення з потерпілих від обстрілів Росії регіонів. Втім, з десяти коридорів спрацювало лише сім. Було вивезено близько чотирьох тисяч людей. Зокрема, у Київській області врятовано 2028 людей, у Луганській - 1780 людей.

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