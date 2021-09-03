У Харківській області зафіксували спалах небезпечної вірусної хвороби: де планують встановити карантинні обмеження

У Харківській області зафіксували спалах небезпечної вірусної хвороби: де планують встановити карантинні обмеження

Було встановлено тимчасові карантинні обмеження з африканської чуми свиней у епізоотичному вогнищі терміном на 72 години.

У Харківській області зафіксували випадок африканської чуми свиней. Через це в регіоні запроваджують карантинні обмеження.

Про це йдеться на сайті Харківської ОДА.

Так, спалах хвороби зафіксовано 1 вересня в НПП "Слобожанський" Богодухівського району. Там було знайдено 9 померлих тварин. Відібрані проби від тварин надіслали до Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області і вже мають невтішний результат.

"2 вересня ми отримали експертизу про підтвердження діагнозу африканської чуми свиней. Тому було винесено розпорядження про встановлення тимчасових карантинних обмежень з АЧС", - повідомив головний державний ветеринарний інспектор області Дмитро Волошко.

Через цей випадок було встановлено тимчасові карантинні обмеження з африканської чуми свиней у епізоотичному вогнищі терміном на 72 години.

"Було визначено межі тимчасової зони захисту радіусом 3 км від епізоотичного вогнища, до якої входять територія НПП "Слобожанський", частина населених пунктів с. Оленівське, с. Мурафа, с. Лісне Краснокутської селищної ради. Також визначили межі тимчасової зони спостереження – радіусом 10 км – від зовнішніх меж зони захисту. Окрім цього, буде проведено облік всього свинопоголів’я в господарствах усіх форм власності в зоні захисту та спостереження", - повідомляють у Харківській ОДА.

Зазначається, що наразі в області тимчасово заборонили переміщення живих свиней з карантинних зон.

Правоохоронці зараз встановлюють, за яких обставин свині інфікувалися африканською чумою.

Нагадаємо, що на території лісопаркового господарства Дарницького району Києва виявлено труп дикої свині, зараженої Африканською чумою.

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