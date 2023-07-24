У Харківській області загинула 14-річна дівчина: її подругу встигли врятувати (фото)

У Харківській області під час відпочинку загинула 14-річна дівчина. Її подругу, яка теж тонула, вдалось врятувати.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Трагедія сталась 23 липня о 16:30 на Ізюмщині. Дві дівчата відпочивали на річці Сіверський Дінець та раптово почали тонути. Потерпілі кликали на допомогу. Це почули місцеві рибалки та кинулись рятувати дівчат.

Хлопці встигли врятувати одну із потерпілих, проте інша 14-річна дівчина потонула.

На Харківщині загинула 15-річна дівчина / Фото: Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”.

Нагадаємо, у місті Кам’янське Дніпропетровської області у річці Дніпро 20 червня знайшли мертвою 15-річну дівчину. За попередніми даними, вона потонула під час відпочинку.

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