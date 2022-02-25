У Харківській області загинули 23 мирних жителі, серед яких діти: де тривають бої

В місті та області зберігається загроза обстрілу.
У Харківський області загинули 23 цивільних особи, серед яких діти. Є сотні постраждалих, яких доставили до обласних районних та міських лікарень.
Про це заявив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов в ефірі телеканалу "Рада".
Він наголосив, що при цьому ворогу не вдалося захопити жодну адміністративну будівлю чи житловий будинок у Харкові.
Синєгубов також зазначив, що, попри введену в місті та області комендантську годину, люди спускаються до метрополітену, щоб уберегтися від можливого обстрілу. Наразі в метро ховаються кілька тисяч людей.
"Загроза обстрілу завжди залишається", – наголосив голова ОДА.
#Харків— Pilot SamolyotОFF (@pilotmsv) February 24, 2022
Обережно, лексика! pic.twitter.com/nFS4KV4VNS
"Зараз ідуть у нас активні бої по Дергачівському напрямку, по Сумському напрямку, по Вовчанському напрямку і по Куп'янську. Наші військові не поступилися своїми позиціями ні на жоден метр. Вони тримаються, ворог несе значні втрати. Наші військові захопили полонениних. Зараз триває їх допит", – розповів Синєгубов про ситуацію в Харківській області.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.