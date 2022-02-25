У Харківській області загинули 23 мирних жителі, серед яких діти: де тривають бої

У Харківській області загинули 23 мирних жителі, серед яких діти: де тривають бої

В місті та області зберігається загроза обстрілу.

У Харківський області загинули 23 цивільних особи, серед яких діти. Є сотні постраждалих, яких доставили до обласних районних та міських лікарень.

Про це заявив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов в ефірі телеканалу "Рада".

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Він наголосив, що при цьому ворогу не вдалося захопити жодну адміністративну будівлю чи житловий будинок у Харкові.

Синєгубов також зазначив, що, попри введену в місті та області комендантську годину, люди спускаються до метрополітену, щоб уберегтися від можливого обстрілу. Наразі в метро ховаються кілька тисяч людей.

"Загроза обстрілу завжди залишається", ­­– наголосив голова ОДА.

"Зараз ідуть у нас активні бої по Дергачівському напрямку, по Сумському напрямку, по Вовчанському напрямку і по Куп'янську. Наші військові не поступилися своїми позиціями ні на жоден метр. Вони тримаються, ворог несе значні втрати. Наші військові захопили полонениних. Зараз триває їх допит", – розповів Синєгубов про ситуацію в Харківській області.